Final Fantasy 16 batte tutti: sull'onda del trailer, resta il gioco più atteso in Giappone

Con la presentazione trasmessa in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play, il team di Square Enix ha alzato il sipario su molte caratteristiche del gameplay di Final Fantasy XVI.

Un reveal che ha evidentemente convinto a pieno il pubblico giapponese, che ancora una volta ha deciso di eleggere il JRPG come gioco più atteso nel Sol Levante. Il sondaggio settimanale condotto dalla nota rivista Famitsu ha infatti visto Final Fantasy XVI collocarsi agilmente in prima posizione, seguito sul podio da Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3.



Di seguito, trovate l'intera Top 30 dedicata ai giochi più attesi dal pubblico del Giappone:

1. [PS5] Final Fantasy XVI – 668 voti

2. [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 551 voti

3. [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 535 voti

4. [Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 498 voti

5. [Nintendo Switch] Dragon Quest X Offline – 482 voti

6. [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 472 voti

7. [Nintendo Switch] Live A Live – 355 voti

8. [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 339 voti

9. [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Pokémon Violetto – 329 voti

10. [Nintendo Switch] Ushiro – 228 voti

11. [PS5] Pragmata – 175 voti

12. [PS5] Soul Hackers 2 – 159 voti

13. [Nintendo Switch] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 157 voti

14. [PS5] Dragon Quest X Offline – 156 voti

15. [PS4] Soul Hackers 2 – 154 voti

16. [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 133 voti

17. [Nintendo Switch] Anonymous;Code – 127 voti

18. [Nintendo Switch] Mario Strikers: Battle League – 125 voti

19. [PS4] Anonymous;Code – 124 voti

20. [Nintendo Switch] Klonoa Phantasy Reverie Series – 120 voti

21. [PS4] Dragon Quest X Offline – 117 voti

22. [PS5] Star Ocean 6 – 109 voti

23. [PS4] Star Ocean 6 – 106 voti

24. [Nintendo Switch] Metal Max: Wild West – 101 voti

25. [PS4] Witch on the Holy Night – 95 voti

26. [PS5] Hogwarts Legacy – 90 voti

27. [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 85 voti

28. [Nintendo Switch] Nobunaga’s Ambition: Rebirth – 80 voti

29. [PS4] Granblue Fantasy Relink – 74 voti

30. [Nintendo Switch] Witch on the Holy Night – 72 voti



Resta di poco fuori dal podio l'atteso sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nonostante il rinvio al 2023 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 annunciato a marzo 2022 da Nintendo.