Final Fantasy 16 è bello o brutto? Pregi e difetti della nuova esclusiva PS5

La giusta svolta Action per la serie, componente RPG sacrificata, boss fight spettacolari, troppo facile, narrativa di alto livello, ben poca esplorazione: i pregi e difetti in Final Fantasy 16 sembrano alternarsi continuamente, tra chi si ritiene soddisfatto dell'opera Square Enix e chi invece si aspettava di più.

E' indubbio che Final Fantasy XVI abbia molte qualità che gli sono valse diversi elogi non solo dalla critica ma anche dal pubblico, ma di fronte ad un nome così importante il rischio di deludere le aspettative di una buona fetta di giocatori è sempre dietro l'angolo. La stessa Square Enix lo aveva ammesso a ridosso del lancio su PlayStation 5: Final Fantasy 16 non avrebbe soddisfatto tutti i fan della serie, soprattutto per via degli evidenti cambiamenti apportati alla formula ludica rispetto al passato.

Di fronte alla divisione degli utenti, noi di Everyeye abbiamo organizzato una tavola rotonda digitale proprio per analizzare a fondo l'ultimo kolossal di Square Enix, attraverso una live di quasi due ore che potete trovare in cima a questa notizia oppure sul nostro canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessun nostro nuovo contenuto. In compagnia di Alessandro Bruni, Mario Petillo, Antonello "SchiacciSempre" Gaeta e Jgor Masera passiamo dunque in rassegna tutto ciò che ha da offrire la sedicesima fantasia finale, in un lungo dibattito volto a mettere in risalto gli aspetti più riusciti e quelli più critici dell'Action/RPG per PS5.

E voi invece cosa ne pensate di Final Fantasy XVI? Vi sta piacendo oppure vi aspettavate di più?