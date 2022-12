Final Fantasy 16, FF7R, Bloodborne e Silent Hill 2 mai su Xbox:Sony ha esteso le esclusive

Le discussioni riguardanti la trattativa Microsoft-Activision Blizzard proseguono senza sosta, con la compagnia di Satya Nadella che ha recentemente indirizzato una risposta ufficiale alla Federal Trade Commission, ente che ha denunciato il colosso di Redmond per il tentativo di acquisizione.

Similmente a quanto fatto con la FTC, Microsoft ha inviato in sua difesa un documento al CMA britannico, all'interno del quale scopriamo delle informazioni riguardanti alcuni tra i più importanti titoli disponibili (o in arrivo) esclusivamente sulle piattaforme PlayStation.

Parliamo nello specifico di Final Fantasy VII Remake (annunciato come esclusiva temporale PlayStation ma giunto in seguito solo su PC), Final Fantasy XVI, Bloodborne e Silent Hill 2 Remake. A quanto pare la compagnia nipponica ha esteso gli accordi di esclusività con i rispettivi publisher e software house affinché questi titoli particolarmente ambiti non raggiungano mai le sponde Xbox.

"Oltre ad avere contenuti completamente esclusivi, Sony ha anche stipulato accordi con editori di terze parti che richiedono l'"esclusione" di Xbox dall'insieme di piattaforme su cui questi editori possono distribuire i loro giochi. Alcuni esempi importanti di questi accordi includono Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), l'imminente Final Fantasy XVI (Square Enix) e Silent Hill 2 remastered recentemente annunciato (Bloober team)", è quanto afferma Microsoft nel documento inviato al CMA.

Sebbene nel caso di Bloodborne le speranze siano state sempre effimere, molti fan speravano che Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI e Silent Hill 2 Remake sarebbero alla fine arrivati anche su piattaforme Xbox. Stando a quanto afferma il colosso di Redmond, tuttavia, questo non accadrà.