Final Fantasy 16, boom di preordini dopo lo State of Play: è tra i più venduti su Amazon

Sembra proprio che lo State of Play incentrato su Final Fantasy 16 stia avendo effetti fortemente positivi sull'opera Square Enix. Complice una presentazione che ha attirato l'attenzione di tantissimi giocatori, i preordini di Final Fantasy XVI stanno schizzando velocemente verso l'alto un po' in tutto il mondo.

La Deluxe Edition del prossimo capitolo della serie, in arrivo su PlayStation 5 il 22 giugno 2023, si è infatti già imposto al vertice dei giochi più venduti su Amazon USA, superando non solo Star Wars Jedi Survivor in uscita il prossimo 28 aprile, ma anche NBA 2K23, una delle maggiori hit in assoluto sul suolo americano. Per quanto riguarda invece Amazon nel Regno Unito ed in altri territori europei, Final Fantasy XVI non ha raggiunto il primo posto tra i più venduti, ma ha comunque scalato velocemente numerose posizioni ed è probabile che continuerà ad accrescere ulteriormente i suoi numeri nelle prossime ore.

Chiaramente il solo Amazon non può dare un quadro effettivamente completo di come stanno andando i preordini del gioco targato Square Enix, ma è in ogni caso spesso indicativo dei trend commerciali a livello internazionale data la sua grande importanza come negozio di e-commerce. Si tratta indubbiamente di un ottimo segnale per Final Fantasy XVI, in vista della sua uscita distante ancora un paio di mesi.

E' stato intanto rivelato come si chiama la canzone di Final Fantasy 16, che funge da brano principale per il nuovo, attesissimo Action/RPG.