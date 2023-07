Final Fantasy 16 è un buon gioco per avvicinarsi alla saga Square Enix?

Final Fantasy 16 è l’ultima fatica nel ricco universo dei titoli canonici di una saga assai longeva. Square-Enix si è dichiarata soddisfatta delle vendite e in più occasioni il team di sviluppo ha ribadito che la sedicesima fantasia finale è un ottimo inizio anche per chi non ha mai giocato un titolo di Final Fantasy prima d’ora. Ma è davvero così?

Ci siamo posti esattamente questa domanda, immaginando se e come Final Fantasy 16 possa contribuire a trascinare all’interno della serie nuovi adepti che fino al momento prima ne erano estranei. D’altronde, uno dei conclamati obiettivi del gioco è stato proprio allargare il suo pubblico.

Final Fantasy 16 è un buon primo Final Fantasy?

Questa domanda, oltre a non avere una risposta oggettivamente valida per tutti, è anche particolarmente insidiosa, perché all’interno dello stesso fandom non c’è una definizione unanime e universalmente condivisa di quali siano i requisiti essenziali affinché un titolo di Final Fantasy sia considerato effettivamente tale. Su alcuni aspetti, però, ci sono correnti di pensiero che accomunano un po’ tutti gli appassionati. Stiamo parlando principalmente di trama, sistema di combattimento, colonna sonora e contenuti extra, perciò proviamo a partire proprio da questi aspetti.

Trama

Final Fantasy 16 ha fatto della trama uno dei suoi indiscutibili punti di forza. Come la serie ci ha abituati, la storia ci fornisce personaggi memorabili e vicende intessute di dramma e azione all’interno di un contesto dark fantasy ispirato al medioevo europeo.

La lore è ricca di dettagli, ma bisogna riconoscere che la scelta dei ritmi narrativi ha in qualche caso svalorizzato lo snodo delle vicende, che alternano a momenti di fortissima tensione episodi riempitivi che allungano la narrazione con scarso pathos, rendendo indimenticabili unicamente i momenti di picco e adombrando spesso il resto del contorno. Ciò nonostante, la trama è sicuramente uno dei tratti che potrebbe catturare un nuovo fan della serie, anticipargli che la narrazione è una grossa parte del cuore della serie e convincerlo a provare altri titoli altrettanto story-driven, come la decima incarnazione o la tredicesima.

Peraltro, Final Fantasy XIII è da molti considerato la pecora nera della serie e potrebbe essere interessante fare una riflessione anche sulla sua validità come primo Final Fantasy da approcciare.

Sonoro

La colonna sonora di Final Fantasy 16 porta nel gioco tutta l’esperienza che ci si può aspettare da un titolo di punta di Final Fantasy. Magistralmente composta, unisce tracce variegate, emozionanti e perfettamente contestualizzate all’interno di tutti gli eventi che si verificano su schermo, senza rinunciare all’iconico main theme della saga, riarrangiato in una chiave inedita ma decisamente calzante con l’atmosfera di gioco. Se Final Fantasy deve catturare nuovi fan con la sua musica, Final Fantasy 16 riesce nell’intento. D’altronde, il compositore si era già distinto in passato per i suoi lavori a titoli come Final Fantasy XIV: Online, di cui si riconosce immediatamente l’impronta anche nella colonna sonora della sedicesima iterazione.

Battle system

Il sistema di combattimento di FF16 è una novità per la saga e forse non è il biglietto da visita più identificativo per la serie. Questo perché i titoli più classici della serie sono noti, e spesso apprezzati, per il loro sistema di combattimento a turni, che non ritroviamo in Final Fantasy 16, nel quale per la prima volta si è scelto di sperimentare un battle system full action.

Per venire incontro alle esigenze di tutti, in Final Fantasy 16 è comunque possibile semplificare il battle system per godersi la storia senza bloccarsi nelle battaglie, ma un fan di nuova data potrebbe aspettarsi di ritrovare un sistema di battaglia simile anche nei precedenti, il che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Questo perché, se il sistema full action di Final Fantasy 16 è stato di suo gradimento, non lo ritroverà nei precedenti - anche se da Final Fantasy X-2 sono stati sperimentati battle system dinamici che si sono progressivamente allontanati dalla formula classica dei turni – e dunque potrebbe rimanere deluso.

Dall’altra parte, se il sistema di combattimento di Final Fantasy 16 gli avesse lasciato una cattiva impressione, potrebbe aspettarsi che tutti i Final Fantasy precedenti presentino la stessa formula, allontanandosi quindi dalla serie per una presentazione del battle system che potrebbe rivelarsi fuorviante.

Contenuti extra

Un aspetto nel quale Final Fantasy 16 fatica a presentare i canoni della saga si rintraccia indubbiamente nelle sue attività secondarie. Contrariamente a molti suoi predecessori, infatti, il sedicesimo episodio arranca sul fronte dei minigiochi (totalmente assenti) e della longevità in generale.

Tutte le attività secondarie di Final Fantasy 16 consistono in missioni secondarie che portano il giocatore dal punto A al punto B con una narrazione piuttosto superficiale o in prove nate per sperimentare in più modalità differenti il sistema di combattimento. Manca quindi la varietà tipica dei minigiochi di un tempo, come il Triple Triad o il Blitzball, noti per essere alcuni dei minigiochi più belli di Final Fantasy.

Questo, naturalmente, contribuisce ad abbassare la longevità del titolo e sarebbe un peccato se un nuovo arrivato pensasse che Final Fantasy è unicamente composto da titoli in cui l’esplorazione è limitata e non esistono attività di svago extra al di fuori dei combattimenti.

In definitiva, quindi, Final Fantasy 16 è un buon prodotto, ma probabilmente non il miglior titolo con cui iniziare la saga. Getta delle ottime basi, si mantiene fedele a moltissimi dei canoni per cui la serie ha raggiunto la gloria, ma alcuni aspetti non meno marginali sono offuscati da una struttura di gioco talvolta ingombrante e derivativa. Voi, invece, cosa ne pensate? Consigliereste Final Fantasy 16 come primo Final Fantasy per avviarsi alla saga? Se non questo, con quale suggerireste di partire, considerando che i capitoli non sono collegati fra loro? Fatecelo sapere nei commenti.