Final Fantasy 16: il cagnolino del primo trailer ha un nome, sarà un membro del party?

Il producer Naoki Yoshida sta rivelando un poco alla volta sempre più informazioni sull'atteso Final Fantasy XVI, il nuovo episodio principale della storica serie Square Enix che farà il suo esordio su PlayStation 5 nel corso dell'estate 2023.

Oltre ad aver confermato che Final Fantasy XVI tratterà temi maturi ed oscuri, Yoshida fornisce alcuni dettagli anche su un personaggio comparso nel primo trailer del gioco, precisamente il cagnolino che si vede abbaiare nel momento in cui si incontrano Clive e Joshua, i personaggi principali della storia. Non solo l'animale ha un nome, ma potrebbe forse avere un ruolo in termini di gameplay come membro del party. O almeno è ciò che Yoshida lascia intendere senza però approfondire la questione.

"Diciamo che è più un lupo che un cane, ed il suo nome è Torgal", rivela il producer, che aggiunge: "Per sapere se sarà un membro del party, dovrete aspettare e vedere, condivideremo presto maggiori informazioni sul party". L'autore ha del resto confermato in precedenza che il battle system di Final Fantasy XVI offrirà uno o più alleati che combatteranno al fianco di Clive come supporto, ed il cane-lupo Torgal potrebbe essere uno di questi compagni.

Aspettando maggiori chiarimenti sul sistema di combattimento, Yoshida ha inoltre ammesso che una versione PS4 di Final Fantasy XVI era stata presa in considerazione da Square Enix, per poi scartarla a causa di difficoltà tecniche e per concentrare gli sforzi del team unicamente sull'edizione PS5.