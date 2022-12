Final Fantasy 16, il cane Torgal lotterà al nostro fianco: rivelate le sue abilità

C'è grande attesa nei confronti di Final Fantasy XVI, in arrivo in esclusiva temporale PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023. Il prossimo kolossal Square Enix è stato tra i protagonisti principali dei Game Awards 2022, e le pagine del PlayStation Blog rivelano ulteriori dettagli sui contenuti del gioco.

In particolare, viene confermato che il protagonista Clive potrà fare affidamento su un prezioso alleato nel corso della sua avventura: si tratta del cane Torgal, al quale i giocatori potranno impartire ordini durante i combattimenti ottenendo così ulteriori vantaggi tattici. Torgal non si allontana mai da Clive: oltre ad aggredire i nemici vicini, il fedele animale può anche curare il suo padrone nel corso delle battaglie. In aggiunta, impartendo ordini con il giusto tempismo, il duo può dare vita a potenti attacchi combinati in grado di infliggere seri danni agli avversari.

Va in ogni caso specificato che Torgal non sarà il nostro unico compagno di viaggio: durante l'avventura, infatti, ci saranno diversi personaggi che si uniranno a Clive, ciascuno di essi dotato di proprie caratteristiche e poteri specifici. A differenza del cane, tuttavia, questi alleati non potranno essere controllati in nessun modo, dandoci dunque supporto in modo passivo.

Infine, Square Enix rivela che ci saranno due modalità di gioco in Final Fantasy XVI: Story Mode ed Action Mode. La prima di queste è pensata per un pubblico che vuole maggiormente concentrarsi sulla narrativa, abbassando dunque la difficoltà e permettendo al giocatore di fare affidamento su schivate automatiche e su comandi semplificati per l'evocazione degli Eikon, mentre la seconda è l'esperienza classica per chi vuole invece mettersi alla prova con tutte le sfide pensate da Square Enix per la nuova avventura.

Intanto sono stati rivelati i contenuti di Deluxe e Collector's Edition di Final Fantasy 16, oltre a quelli della Digital Deluxe Edition. Ecco inoltre fino a quando Final Fantasy 16 sarà esclusiva PS5, come rivelato al termine dell'ultimo trailer.