Final Fantasy 16 sarà l'ultimo capitolo numerato? Square Enix pensa ad un cambiamento

E' una tradizione storica che ogni nuovo episodio principale di Final Fantasy venga accompagnato da un numero romano a contrassegnarlo. Tuttavia, questa usanza potrebbe essere abbandonata in futuro, con i futuri giochi principali che potrebbero non presentare più la regolare numerazione adottata fino ad oggi.

A parlare di questa eventualità con il portale GQ è stato Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI, spiegando che Square Enix avrebbe discusso di questa possibilità e, sebbene non sia stata presa nessuna decisione definitiva in merito, l'ipotesi non è stata scartata. Il motivo dietro tale mossa eventuale sarebbe collegato all'impatto che una numerazione ormai molto consistente potrebbe avere sui giocatori, neofiti in particolari: il pensiero è che ciò potrebbe allontanare potenziale nuovo pubblico in quanto portato a pensare di dover giocare tutti i capitoli precedenti prima di avvicinarsi alla nuova iterazione. E questo nonostante ogni singolo Final Fantasy principale sia un gioco sé stante.

"Un sacco di giocatori potrebbero arrivare e pensare di dover seguire tutto dall'inizio per capire cosa sta succedendo, proprio come se si trattasse di una serie a fumetti", afferma Yoshida, che prosegue: "Così è difficile fare marketing perché ad ogni nuovo gioco numerato della serie che pubblichiamo dobbiamo poi spiegare ogni volta che non è necessario giocare tutti i precedenti".

Yoshida conferma di aver discusso con la dirigenza di questa possibilità, e confessa di essere favorevole a questa eventualità: "Forse è giunto il momento di togliere i numeri dai titoli. Ad esempio, tu hai Final Fantasy XIV, arriva un nuovo giocatore che ti chiede perché dovrebbe giocare il XIV se sta uscendo il XVI. A questo punto sarebbe meglio chiamarlo Final Fantasy Online, togli la numerazione e diventa così più facile da comprendere".

Tutto comunque dipenderà dal volere di Square Enix e di chi si occuperà dei futuri giochi della serie: "Se Final Fantasy XVII e Final Fantasy XVIII saranno numerati o no, sarà una scelta di chiunque dovrà svilupparli e di chi si occuperà del brand, sarà dunque un loro problema e non nostro".

Cosa ne pensate delle parole di Yoshida, vi piacerebbe o no la rimozione dell'ordine numerico per la serie principale? Intanto non perdetevi il nostro provato di Final Fantasy 16 vi illustra tutti i dettagli sulle primissime ore dell'avventura. Si attende inoltre l'annuncio di una data per la demo di Final Fantasy 16, che arriverà poche settimane prima dell'esordio del gioco su PS5, fissato al prossimo 22 giugno.