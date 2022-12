Final Fantasy 16: i caricamenti saranno impercettibili, parola di Yoshi-P

Gli ultimi giorni dell'anno sono un periodo propizio per classifiche e liste d'ogni genere. In quelle dedicate ai giochi più attesi nel 2023 figura quasi sempre Final Fantasy 16, che come ogni capitolo della serie porta sulle sue spalle il carico delle aspettative di milioni di appassionati.

Una situazione che non sembra creare particolari dispiaceri e ansie a Naoki Yoshida, che anzi ha ben pensato di alzare ulteriormente l'hype tessendo le lodi del comparto tecnico di Final Fantasy 16. Nel corso di un recente livestream, il Producer ha lodato l'hardware di PlayStation 5, console sulla quale il gioco verrà lanciato in esclusiva temporale nel corso della prossima estate.

"Guardate che potenza che ha PlayStation 5!", ha affermato con toni entusiastici Yoshi-P in riferimento al trailer "Revenge" di Final Fantasy 16, trasmesso durante l'ultima edizione dei Game Awards. Nel filmato, registrato in tempo reale, la sedicesima fantasia finale appare già in grandissima forma, nonostante manchino sei mesi al lancio previsto per il 23 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5. Secondo Yoshida, Final Fantasy 16 rappresenterà un vero e proprio showcase per la console di Sony, la quale ha anche permesso di azzerare i tempi di caricamento. "È tutto renderizzato in tempo reale, non ci sono caricamenti. È diventato un gioco in grado di far esclamare 'guarda quant'è potente PS5!".

Avete visto anche voi l'ultimo trailer di Final Fantasy 16? Siete d'accordo con le parole di Yoshida? Già che ci siamo, ne approfittiamo per darvi anche un'altra bella notizia: Final Fantasy 16 sarà interamente doppiato in italiano!