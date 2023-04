Final Fantasy 16 al centro del nuovo State of Play di PlayStation: data e ora dell'evento

Come un fulmine a ciel sereno, Sony ha annunciato l'imminente arrivo di un nuovo State of Play. A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, l'evento in streaming si focalizzerà solo ed esclusivamente su un gioco, ovvero Final Fantasy 16.

Il prossimo giovedì 13 aprile 2023 alle ore 23:00 del fuso orario italiano sarà possibile sintonizzarsi sui canali ufficiali PlayStation per osservare 20 minuti di gameplay estratti dall'attesissimo gioco di ruolo in sviluppo presso Square Enix. Stando ai pochissimi dettagli diffusi dal colosso nipponico sul portale ufficiale, l'evento dovrebbe concentrarsi sul combat system e non solo, dal momento che dovremmo assistere anche al reveal di qualche dettaglio aggiuntivo sulla trama di gioco.

Ecco la descrizione ufficiale dello State of Play:

"I fan di tutto il mondo hanno atteso con impazienza i dettagli sull’ambientazione dark fantasy del gioco, sui potenti Eikon e i loro Dominanti e sul sistema di combattimento spettacolare anticipato nei primi trailer. Siamo lieti di annunciarvi che la trasmissione di State of Play di questa settimana si concentrerà su tutto questo e molto altro."

Insomma, pare si tratti di 20 minuti densi di novità, i quali faranno la gioia di tutti gli appassionati della serie che non vedono l'ora di mettere le mani su questo nuovo capitolo.

In attesa di saperne di più durante l'evento in streaming, vi ricordiamo che FF16 approderà in esclusiva su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023 e, almeno per il momento, non sembra vi sia l'intenzione da parte degli sviluppatori di portare il gioco su altre piattaforme al termine dell'accordo siglato con Sony.