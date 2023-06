Final Fantasy 16: chi è Barnabas Thalmr e cosa sappiamo su di lui?

La storia di Final Fantasy 16 ruota anche e soprattutto attorno alle vicende degli Eikon, delle straordinarie creature che si manifestano attraverso alcuni prescelti. Ogni nazione sceglie come adoperare il proprio Eikon, per esempio per assecondare le proprie mire espansionistiche.

Barnabas Thalmr è il Dominante di Odino, nonché Re di Waloed. Il regno estende il proprio dominio sull'intera Cineria, sulle cui coste Barnabas è in verità arrivato come viandante squattrinato e senza alcun titolo nobiliare. Scopriamo cosa sappiamo di lui fino ad ora.

La storia di Barnabas Thalmr: chi è il Dominante di Odino?

Barnabas non possedeva né titoli, né appezzamenti di terreno quando è giunto a Cineria. Nessuno avrebbe mai pronunciato il suo nome o pensato di insignirlo di un titolo reale, se non fosse stato per le eroiche gesta con cui si è contraddistinto in battaglia. Il guerriero, infatti, ha messo il potere del proprio Eikon, Odino, al servizio del proprio governo, respingendo l'invasione dei sanguinari uomini bestia grazie alle sue prodi doti di combattimento. La sua forza è stata tale che la rivolta è stata soffocata unicamente grazie al suo intervento.

Grazie alla sua straordinaria, quanto insperata, impresa, il Regno di Waloed è riuscito ad annettere sotto la propria ala tutto il continente orientale, al che il governo ha deciso di assegnare a Barnabas il titolo di re, munendolo di un esercito e di una flotta con cui proteggerne i confini. In caso di necessità, il Dominante di Odino non esita a scendere in campo direttamente, richiamando il potere del Cavaliere oscuro in sella al suo spettrale destriero. Come la saga ci ha insegnato, Odino può fendere gli avversari con un unico colpo di lama, rendendolo un avversario temibile agi occhi di tutti gli altri territori di Valisthea.

Ci sono ancora molti misteri che adombrano il personaggio di Barnabas, che sembra osservare il caos attorno a sé con macabra fascinazione. Volendo, possiamo iniziare a conoscerlo nella demo di Final Fantasy 16. Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 è doppiato in italiano e che a prestare la voce al personaggio di Barnabas sarà Fabrizio Dolce.