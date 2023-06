Final Fantasy 16: chi è il doppiatore italiano di Clive?

Come è stato più volte sottolineato all’interno dei trailer pubblicati finora, Final Fantasy XVI si presenta come un punto di rottura col passato del franchise, non solo per le tematiche narrative trattate ma soprattutto in ambito gameplay.

Tra le novità assolute che caratterizzano l’opera della Creative Business Unit 3, il team di sviluppo interno a Square Enix capitanato da Naoki Yoshida, troviamo anche il doppiaggio in italiano. Su queste stesse pagine potete già scoprire chi sono i doppiatori italiani di Final Fantasy 16, ma vi siete chiesti chi si è occupato di dare voce al personaggio principale del gioco?

A interpretare il cupo Clive Rosfield è il talentuoso Alessandro Capra, che in passato ha già doppiato numerose figure videoludiche quali Connor di Detroit Become Human, Lucas Baker di Resident Evil 7 Biohazard, il giovane Sam Drake di Uncharted 4, il campione Tresh di League of Legends, Edward Kenway di Assassin's Creed IV Black Flag e tante altre ancora.

Nel caso voleste approfondire l’argomento, non perdetevi la nostra intervista ai doppiatori di Final Fantasy 16 Alessandro Capra e Katia Sorrentino (quest'ultima interprete di Benedikta Harman), nella quale i due professionisti ci hanno raccontato del lavoro svolto sul JRPG in arrivo il 22 Giugno 2023 su PlayStation 5.