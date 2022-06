Final Fantasy 16, chi sta lavorando al gioco? Square Enix presenta il team

All'indomani della pubblicazione del nuovo trailer di Final Fantasy 16, che ha mostrato tanto gameplay e fissato la finestra di lancio all'estate del 2023, Square Enix è intervenuta sui canali ufficiale per elencare i nomi delle personalità che stanno guidando lo sviluppo del gioco di ruolo per PS5.

Com'è noto già da tempo, Square Enix ha affidato lo sviluppo di Final Fantasy 16 alla Creative Business Unit III, distaccamento artefice del successo di Final Fantasy 14. Oltre al produttore Naoki Yoshida, dunque, figurano in elenco anche molti altri creativi già impegnati sull'MMORPG, come il Direttore Artistico Hiroshi Minagawa e il compositore Masayoshi Soken. Il sistema di combattimento, che come abbiamo visto nel trailer di ieri sera è fortemente votato all'action, è invece opera di Ryota Suzuki, già responsabile di Devil May Cry 5 e altre produzioni Capcom. A seguire l'elenco completo.

Posizione | Nome | Titoli passati

Producer | Naoki Yoshida | Final Fantasy 14, Dragon Quest X e Dragon Quest: Monster Battle Road

| Final Fantasy 14, Dragon Quest X e Dragon Quest: Monster Battle Road Main Director | Hiroshi Takai | Final Fantasy 5, SaGa Frontier, The Last Remnant

| Final Fantasy 5, SaGa Frontier, The Last Remnant Creative Director & Original Screenplay | Kazumoto Maehiro | Final Fantasy 14, Final Fantasy 12 e The Last Remnant

| Final Fantasy 14, Final Fantasy 12 e The Last Remnant Localization Director | Michael-Christopher Koji Fox | Final Fantasy 14 Online, Final Fantasy 11 Online e Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus

| Final Fantasy 14 Online, Final Fantasy 11 Online e Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus Art Director | Hiroshi Minagawa | Final Fantasy 14, Final Fantasy 12 e Final Fantasy Tactics

| Final Fantasy 14, Final Fantasy 12 e Final Fantasy Tactics Combat Director | Ryota Suzuki | Devil May Cry 5, Dragon's Dogma, Marvel Vs. Capcom 2 (tutti pubblicati da Capcom)

| Devil May Cry 5, Dragon's Dogma, Marvel Vs. Capcom 2 (tutti pubblicati da Capcom) Character Design | Kazuya Takahashi | Final Fantasy 14, Final Fantasy 11 e Final Fantasy 10

| Final Fantasy 14, Final Fantasy 11 e Final Fantasy 10 Composer | Masayoshi Soken | Final Fantasy 14, serie di Nanashi no Game e Mario Hoops 3-on-3 (pubblicato da Nintendo)

Si tratta di una squadra con un pedigree incredibilmente interessante, oltre che di grande esperienza. Cosa ne pensate? Se volete saperne di più su ciò che è stato mostrato allo State of Play, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Final Fantasy 16.