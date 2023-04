Final Fantasy 16, tra Chocobo e Titan: nuovi video da Square Enix

Mancano poco più di due mesi al lancio del JRPG e all'esplosione dei poteri degli Eikon di Final Fantasy XVI. In vista dell'appuntamento, Square Enix regala ai giocatori alcuni stuzzicanti teaser.

Dall'account Twitter ufficiale del gioco, il publisher presenta in particolare due brevi filmati, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Il primo di questi offre un punto di vista ravvicinato sui Chocobo ospitati da Final Fantasy XVI. Anche se con toni di colore meno sgargianti rispetto ai propri antenati, le creature sono pronte a fare ritorno anche all'interno della sedicesima Fantasia Finale.

Accanto agli amichevoli Chocobo, spazio anche a combattimenti ad alto tasso di spettacolarità, come quello che vedrà il protagonista fronteggiare Titan. Nel secondo filmato, infatti, possiamo osservare una breve porzione di boss fight, tra le rapide sequenze di attacco di Clive Redfield e i possenti contrattacchi dell'Eikon.



In attesa di ingaggiare battaglia con gli avversari concepiti dagli autori di Square Enix, ricordiamo che Final Fantasy XVI è ormai entrato in fase Gold ed è dunque ufficialmente pronto per raggiungere il mercato videoludico. Con esordio atteso in esclusiva su PlayStation 5, l'Action RPG rappresenterà un importante punto di svolta per la storica serie Square Enix, in costante trasformazione da ormai diversi anni.