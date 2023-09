Final Fantasy 16, Clive e i suoi 'alright': Playstation UK ironizza e Ben Starr risponde

Final Fantasy 16 è una delle ultime esclusive realizzate da Sony e gli account Playstation non perdono occasione per celebrarlo o regalarci qualche chicca divertente. È il caso di un video postato su Twitter/X da Playstation UK, che ci propone un simpatico siparietto con tutti gli "alright" pronunciati da Clive. E il "Clive reale" risponde.

Il doppiatore del protagonista del sedicesimo episodio della saga, Ben Starr, ha infatti risposto al video con un altro breve e ironico filmato, in cui dice: "Capisco, Playstation UK...alright". L'interprete della voce di Clive è da tempo amato e seguito sui social proprio per la sua capacità d'intrattenere il pubblico e farlo sorridere, dando a Clive ulteriori sfaccettature rispetto a quelle originariamente previste per il personaggio.

Per fare un esempio, si è prestato a interpretare con la voce di Clive citazioni fuori contesto per i fan (come ad esempio la sua celebre battuta "non capirete mai quanto è difficile insinuarsi nelle strettoie con questi pettorali"), oppure ha chiesto per Lord Rosfield un biglietto peri il film di Barbie. In un'intervista ha anche dichiarato che gli piacerebbe doppiare Raziel in Legacy of Kain.

Ricordiamo, soprattutto a chi non ha ancora provato il gioco, che Final Fantasy 16 uscirà anche su PC e potremo quindi riprendere nuovamente le avventure del Primo Scudo di Rosaria nella sua lotta per difendere il mondo dalla Piaga.