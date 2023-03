Final Fantasy 16: Clive batte Dante di Devil May Cry? Eccolo in azione in due gameplay

Final Fantasy XVI si presenta a tutti gli effetti come uno stylish action e costituisce un passo verso una direzione differente per il franchise di Square-Enix. Ma chi vincerebbe in uno scontro tra Clive e Dante di Devil May Cry?

Dante, ed in generale la serie di Devil May Cry, rappresentano il simbolo del sottogenere stylish action, eppure Square-Enix ha dichiarato che in un'ipotetica battaglia all'ultimo sangue tra Clive e l'abile guerriero dai capelli color cenere vincerebbe l'eroe di Final Fantasy 16.

A dichiararlo è stato Ryota Suzuki, combat director dell'action game atteso su PS5 e veterano dell'industria che ha militato per quasi 20 anni tra le fila di Capcom lavorando al gameplay di titoli come Marvel vs. Capcom 2, Devil May Cry 4 e, più recentemente, Devil May Cry 5. Nonostante l'attaccamento che indubbiamente nutre verso lo storico franchise Capcom, Suzuku ha affermato che Clive, grazie alle devastanti abilità Eikon, avrebbe la meglio non solo su Dante, ma anche su Nero, che abbiamo visto come principale protagonista di Devil May Cry 5. Certo, c'è da dire che Suzuki ha dovuto rispondere alla domanda posta da Game Informer con accanto due dei suoi superiori all'interno di Square-Enix - il director Hiroshi Takai e il producer Naoki Yoshida.

A dimostrazione di come Clive sia in grado di imprese uniche in battaglia, vi abbiamo proposto in cima e in calce all'articolo due nuovi video gameplay di Final Fantasy 16 pubblicati da Game Informer. Se nel primo ci addentriamo in un dungeon per affrontare infine un temibile boss, nel secondo assistiamo allo scontro titanico tra Ifrit e Garuda.

