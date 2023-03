Final Fantasy 16: da Clive a Dion Lesage, la guida a tutti i personaggi

Oltre al protagonista Clive Rosfield, Final Fantasy XVI promette di offrire un cast piuttosto variegato di personaggi che andranno a rivestire un ruolo rilevante all'interno della narrativa del gioco. I trailer fin qui pubblicati ci hanno già permesso di conoscere alcuni di questi volti.

Quanti e quali sono i personaggi di Final Fantasy XVI fin qui confermati? Di seguito ecco l'elenco completo, in attesa di scoprire nel prossimo futuro se ci saranno ulteriori comprimari o antagonisti rilevanti:

Clive Rosfield - Protagonista del gioco ed abile spadaccino

Joshua Rosfield - Fratello minore di Clive

Jill Warrick - Cresciuta assieme ai fratelli Rosfield, pur non essendo consanguinei

Torgal - Il fedele cane di Clive, pronto a combattere in battaglia al suo fianco

Cidolfus Telaman - Noto anche come Cid ed uno dei compagni d'armi di Clive

Hugo Kupka - Un soldato con accurate competenze politiche

Benedikta Harman - Guerriera dal passato turbolento, nota per il suo carattere freddo e spietato

Dion Lesage - Principe del Sacro Impero di Sanbreque

Barnabas Tharmr - Soldato dal talento sovrumano con la spada

Fatta conoscenza del cast, non perdetevi il nostro provato di Final Fantasy 16 per scoprire che sensazioni ci ha trasmesso al momento il prossimo kolossal di Square Enix. Scopriamo invece se Final Fantasy 16 uscirà su PC sei mesi dopo la versione PS5 oppure no.