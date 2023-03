Final Fantasy 16: Clive e Torgal combattono insieme nella nuova clip di gameplay

Nel mentre abbiamo avuto conferma che Final Fantasy XVI è attesissimo anche dal papà della serie JRPG di Square-Enix, il publisher nipponico torna a mostrarci l'action game in azione con una nuova clip di gameplay.

Seppur breve, la clip di gameplay che potete gustarvi tramite il filmato riportato in apertura mette bene in chiaro le possibilità che avremo a nostra disposizione in combattimento. Sappiamo che Clive è un guerriero formidabile, che potrebbe persino sconfiggere Dante di Devil May Cry secondo le parole del game director del gioco, ma tutti possono beneficiare di un po' di aiuto sul campo di battaglia.

In questo caso, a dare manforte al nostra protagonista, è Torgal, un lupo da battaglia dagli occhi gialli e la lunga coda. Si tratta di uno dei più fidi compagni su cui potremo contare nel corso del nostro viaggio nel cupo mondo di Final Fantasy XVI.

"Ti presentiamo Torgal, il partner del protagonista Clive", recita il tweet di Square-Enix. "In battaglia, puoi dare ordini a Torgal e combattere insieme. Sono possibili anche combinazioni che corrispondono agli attacchi di Clive!".

Anche in questa occasione emerge la natura action in tempo reale della produzione che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan storici del brand. Square-Enix ha però spiegato i motivi per cui Final Fantasy XVI non ha i combattimenti a turni.