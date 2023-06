Final Fantasy 16: la collaborazione con Bosslogic è ufficiale, ecco il primo artwork

Ieri pomeriggio vi abbiamo parlato dei misteriosi teaser apparsi sul profilo Instagram di Bosslogic, i quali lasciavano intuire che qualcosa di grosso a tema Final Fantasy 16 stesse per arrivare. E alla fine è stato proprio così: il creator digitale ha infatti svelato tutti i dettagli della particolare collaborazione con Square Enix.

Ecco il contenuto dell'ultimo post Instagram di Bosslogic, accompagnato da uno splendido artwok di Clive con il suo Ifrit:

"Chi di voi acquisterà l'ultima iterazione di Final Fantasy? Questa BLKOUT collaboration è in preparazione da tempo. Final Fantasy è parte della mia infanzia e realizzare delle opere d'arte per questo gioco è davvero un sogno. Ho così tanti ricordi legati a questa serie, che non vedo l'ora di averne di nuovi. Sono molto curioso di vedere la versione di FF16 di Ifrit, uno dei miei Eikon preferiti di sempre, e scoprire che tipo di connessione ha con il protagonista Clive."

Insomma, è ufficiale: nei prossimi giorni arriveranno artwork realizzati dall'artista dedicati ai personaggi, agli Eikon e forse agli scenari della Valisthea di Final Fantasy 16. Sebbene in passato Bosslogic abbia collaborato con brand videoludici (ricordiamo ad esempio l'evento dedicato al reveal della box art di Assassin's Creed Valhalla), il creator non aveva mai realizzato qualcosa di simile per una software house.

In attesa di vedere qualcosa di più, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 ha invaso la Torre di Londra con la spada di Clive.