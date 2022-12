Final Fantasy 16 Collector's Edition, al via i preordini in Italia!

Con ancora negli occhi le splendide scene del video di Final Fantasy 16 ai TGA 2022, Square Enix apre ufficialmente i preordini in Italia della Collector's Edition di FFXVI, l'ultimo capitolo dell'odissea ruolistica in arrivo su PlayStation 5 nel 2023.

Le prenotazioni per la Collector's Edition di Final Fantasy 16 partono quest'oggi, martedì 12 dicembre, dalle ore 19:00 italiane. L'edizione per collezionisti della prossima esperienza GDR di Luminous Productions e Square Enix è racchiusa in un box metallizzato con illustrazioni di Yoshitaka Amano.

All'interno della Collector's Edition di FFXVI troviamo il gioco in versione fisica con copertina reversibile, la statua premium della Fenice contro Ifrit, un cofanetto con otto spille in metallo raffiguranti gli Eikon, la custodia steelbook con il protagonista Clive Rosfield, la mappa di Valisthea in tessuto, il mini artbook digitale, la colonna sonora digitale e un codice per riscattare l'arma DLC Spada del Sangue tratta da Final Fantasy 2. Qualora foste interessati, qui trovate il link per effettuare il preordine della Collector's Edition di Final Fantasy 16 su Square Enix Store.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno 2023 rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5. Sapevate che Final Fantasy 16 parlerà italiano? Square Enix ha infatti svelato il cast di doppiatori della versione nostrana dell'attesissimo GDR.