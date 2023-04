Final Fantasy 16, Collector's Edition prevedibilmente vittima degli scalper: prezzi folli

La Collector's Edition di Final Fantasy 16 è irreperibile sui canali ufficiali da diversi ormai, ma ciò non significa che è sparita dalla circolazione. Gli immancabili scalper che sono riusciti ad assicurarsi il preordine stanno ora cercando di piazzare le proprie copie sui marketplace a prezzi decisamente più alti di quello ufficiale.

La Collector's Edition di Final Fantasy 16 è particolarmente ricca e, per questo motivo, costosa. Il prezzo ufficiale stabilito da Square Enix è di 349,99 euro, ma questo non ha fermato i fan più affezionati che in pochissimo tempo hanno polverizzato tutte le copie a disposizione. Tra gli acquirenti della prima ora, in ogni caso, figurano anche un nutrito gruppetto di scalper, che ha prevedibilmente fiutato l'affare. Mentre vi scriviamo, l'Edizione da Collezione viene rivenduta su piattaforme come eBay a prezzi decisamente più elevati, che nella migliore delle ipotesi di assestano intorno ai 450/550 euro, e nella peggiore arrivano fino a 900 dollari negli USA e a 999 sterline nel Regno Unito.

Quasi non ci sorprende più assistere a questa pratica, ma ci dispiace senz'altro per coloro che desideravano legittimamente una copia e se la sono vista soffiare da sotto al naso da coloro che invece intendono solamente guadagnarci qualche soldo. Sullo store ufficiale di Square Enix è possibile mettersi in lista d'attesa, ma riteniamo che sia altamente improbabile che le scorte vengano rimpinguate prima del lancio del gioco, che ricordiamo essere fissato per il 22 giugno.

Contenuti come la Statua Premium di Fenice vs Ifrit da 27 cm, le spille metallizzate degli Eikon, la mappa di Valisthea in tessuto e la Steelbook speciale di Clive Rosfield fanno indubbiamente gola, ma a questo punto, se non siete riusciti a preordina la Collector's Edition, vi consigliamo di dirigervi verso una delle altre edizioni: anche la Deluxe Edition da 109,99 euro non è affatto male: costa 109,99 euro, è tranquillamente disponibile, e include la Steelbokk e la mappa in tessuto.