Final Fantasy 16 è collegato agli altri giochi della serie?

Dopo lo State of Play trasmesso lo scorso 13 aprile, Final Fantasy 16 si è riaffermato come uno dei giochi più attesi dell’anno attirando anche le attenzioni di chi non ha mai avvicinato il franchise di Square Enix. A tal proposito, i nuovi arrivati potrebbero avere dubbi su un possibile collegamento tra il videogioco e gli episodi precedenti.

Nonostante gli evidenti punti in comune con altri Final Fantasy del passato (in particolare quelli nati dal genio creativo di Yasumi Matsuno), l’opera diretta da Naoki Yoshida si svolge in un’ambientazione inedita presentandosi come un’esperienza del tutto nuova e a sé stante. Ovviamente, una volta immersi nel mondo di Valisthea – che ricordiamo essere conteso fra regni in lotta per il potere assoluto – i fan di vecchia data avranno modo di cogliere rimandi ad aspetti iconici della serie, ma quella di Clive Rosfield resta un’epopea indipendente a tutti gli effetti. Un esempio di questo è dato anche dalle classiche invocazioni, che oltre ad essere state ribattezzate col nome di Eikon svolgono un ruolo fondamentale come mai prima d’ora.

Se volete scoprire maggiori dettagli sul gioco in questione, non perdetevi il nostro speciale dedicato a Final Fantasy 16 che si concentra sulle novità legate al combat system e ai personaggi dell’esclusiva PlayStation 5. Sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre scoprire cos’è la modalità Story Focused di Final Fantasy 16 e come si differenzia dalla meno clemente Action Focused.