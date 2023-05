Final Fantasy 16 e combattenti a quattro zampe: Torgal è il Dog of War!

In attesa di scoprire la data di lancio della già confermata demo di Final Fantasy XVI, il team di Square Enix presenta ai giocatori il loro futuro alleato più fedele: Togal!

Il possente quattro zampe, come noto, affiancherà il protagonista nel corso dell'intera avventura, prendendo parte anche alle battaglie più impegnative. Per presentare le potenzialità offensive di Torgal, gli autori di Final Fantasy XVI hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al guerriero peloso.

Il video, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, illustra le strategie di combattimento a disposizione del coraggioso cane, ribattezzato per l'occasione "dog of war", in un simpatico omaggio alla serie di Santa Monica Studios con protagonista Kratos, il Fantasma di Sparta. Come confermato dallo spezzone di gameplay, nel corso degli scontri Torgal agirà di propria iniziativa, salvo rivedere la propria strategia in caso di indicazioni più precise da parte di Clive. I giocatori potranno infatti dare ordini al quattro zampe, tramite un pratico menu rapido dedicato.

Con un netto cambio di rotta rispetto a quanto tradizionalmente proposto dalla serie di Square Enix, il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI abbraccia una declinazione spiccatamente action, che gli appassionati potranno testare con mano a partire dal prossimo 22 giugno 2023.