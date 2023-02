Final Fantasy 16: il Job System di FFV come importante fonte d'ispirazione

Anche se Final Fantasy 16 non s'è fatto vedere durante il PlayStation State of Play del 23 febbraio, i ragazzi di Square Enix non ci hanno lasciato completamente a bocca asciutta. Nel corso di una recente intervista concessa a Dengeki, il trio composto da Naoki Yoshida, Hiroshi Takai e Kazutoyo Maehiro ha svelato qualche nuovo dettaglio sul gioco.

Chiacchierando con la testata giapponese, i tre hanno parlato del gameplay di Final Fantasy 16 e di una delle sue fonti d'ispirazione, che a quanto pare è stata pescata direttamente in casa. Il Game Director Maehiro ha confessato che parte dello sviluppo del gioco è stato influenzato dal sistema di progressione delle abilità di Final Fantasy 5, con il suo collega di reparto Takai che ha fatto un paragone diretto tra gli Eikon di Final Fantasy 16 e il Job System del quinto episodio.

Quando i fan storici della saga pensano al gioco del 1992, nella loro memoria riaffiora il Job System e combinazioni di potenti abilità endgame come Spellblade, Dualwield e Rapidfire. Per Final Fantasy 16 gli sviluppatori hanno dunque scelto di creare un sistema di combattimento in grado di ricreare combinazioni simili. Maehiro ha provato a spiegare il feeling del gameplay del gioco in questo modo: "Sarebbe più facile da capire se dicessi che il combattimento di Final Fantasy 16 è come controllare Bartz, il personaggio principale di FFV, in tempo reale".



Qualcuno tra voi ha giocato Final Fantasy 5 ed è in grado di comprendere le parole dei Game Director? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi consigliamo di rimanere sull'attenti, poiché nel commentare l'assenza di Final Fantasy 16 allo State of Play Naoki Yoshida ha anticipato l'arrivo di qualcosa di più sostanzioso di qualche semplice informazione. Dopotutto, l'uscita del 22 giugno si fa sempre più vicina...