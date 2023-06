Non tutti coloro che hanno giocato la demo di Final Fantasy 16 si sono accorti che il gioco possiede una Modalità Foto che ci consente di scattare delle istantanee nelle numerose località in cui faremo tappa nel corso del nostro epico viaggio.

Naturalmente, questa stessa funzione sarà presente anche nella versione completa del gioco, che arriverà su Playstation 5 il 22 giugno. Si tratta di una modalità pensata per gli avventurieri-turisti, ma anche per chi desidera raccogliere i ricordi più memorabili del proprio viaggio in un album in cui riviverli in ogni momento di nostalgia. Vediamo, allora, come attivare la Modalità Foto in Final Fantasy 16.

Come attivare la Modalità Foto in Final Fantasy 16

Per attivare la Modalità Foto in Final Fantasy 16, ci basterà aprire il menu principale. Dopodiché, premiamo il tasto centrale del pad per accedere all'interfaccia da fotografi. Da qui potremo selezionare alcuni comandi per mettere a punto le nostre immagini.

Le opzioni a nostra disposizione si dispongono attorno a un menu piuttosto rudimentale e, almeno per il momento, non ci consentiranno di sbizzarrirci troppo con filtri o aggiunte particolari. Tuttavia, potremo alzare o abbassare la visuale con L2, spostare l'angolazione con le levette analogiche e regolare lo zoom con R2. Il menu della Modalità Foto, inoltre, presenta due sezioni separate: la prima si riferisce alla Visuale e ci consentirà di inclinare il rullino per realizzare foto con prospettiva in diagonale o capovolta. Da questo stesso menu potremo anche decidere se ingrandire ulteriormente il campo visivo e se includere Clive, il nostro protagonista, nella fotografia.

La seconda sezione della Modalità Foto, invece, riguarda la Profondità di campo. Potremo determinare se attivarla o meno e, in quest'ultimo caso, intervenire sulla distanza sfocale e sull'intensità della sfocatura stessa. Potremo così immortalare i personaggi e le aree che ci ruberanno il cuore. Ogni istantanea potrà essere liberamente condivisa con amici e follower attraverso le apposite funzioni di Playstation 5. Pronti a imprimere su rullino digitale il meglio della vostra prossima avventura? Vi ricordiamo che il preload di Final Fantasy 16 è attivo su Playstation 5.