Final Fantasy 16: come cambiare gli abiti di Clive e dei suoi alleati

La patch 1.10 di Final Fantasy 16 introduce gratuitamente una serie di migliorie, tra cui la possibilità di cambiare l'aspetto esteriore di Clive e dei suoi alleati. Scopriamo, allora, come cambiare gli abiti dei personaggi di Final Fantasy 16.

Per prima cosa, assicuriamoci di installare l'aggiornamento. Si tratta della patch 1.10, che è gratuita per tutti coloro che hanno già acquistato il gioco. Non è molto pesante, quindi il download richiederà poco tempo.

Non appena apriremo la schermata iniziale dopo aver scaricato l'aggiornamento, una finestra di dialogo ci informerà che è stata attivata la nuova funzionalità del gioco. In particolar modo, interagendo con la Pietra Arete nel Rifugio, in qualsiasi momento in cui sarà possibile farlo, noteremo che è stata aggiunta alle opzioni la voce "Aspetto".

Attenzione, prima di proseguire ulteriormente è bene precisare che quanto segue contiene alcuni spoiler sul gioco. Se non vi trovate ancora nelle fasi avanzate, consigliamo di rimandarne la lettura a un secondo momento, in quanto l'articolo citerà i nomi di alcuni personaggi che entrano a far parte della squadra in fasi della trama ben definite.



Fatta questa doverosa premessa, esaminiamo la Pietra Arete e selezioniamo "Aspetto" per vedere comparire un menu con la lista dei personaggi di cui è possibile modificare gli abiti. Oltre al loro outfit di default, potremo selezionare una variante per ognuno di essi, secondo l'elenco che segue:

Clive: Nero ardente

Jill: Bianco neve

Joshua: Grigio cenere

Torgal: Blu ghiaccio

Ambrosia: Oro rosariano

Quanto ad Ambrosia, si tratta del fido destriero di Clive, la cavalcatura che è possibile utilizzare per migliorare l'esplorazione: per approfondimenti su come ottenerla, potete consultare la guida su come trovare e cavalcare i Chocobo in Final Fantasy 16.

Una volta selezionato l'abito che preferite, potrete chiudere tranquillamente il menu e noterete che il personaggio di riferimento sfoggerà il look che gli avete assegnato. Un'utile alternativa per variare un po' il Nuovo Gioco +, o alcuni momenti della trama.

Tenete presente, inoltre, che la patch 1.10 consente anche di alterare l'estetica delle armi impugnate da Clive, consentendoci di applicare la skin di un'arma posseduta in precedenza e di sovrapporla a quella attualmente in uso, pur preservandone le caratteristiche.