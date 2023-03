Final Fantasy 16: come si chiama il cane di Clive?

In Final Fantasy XVI non c'è spazio solo per grandi guerrieri e gli imponenti Eikon: ad accompagnare il protagonista Clive Rosfield lungo il suo cammino ci sarà anche un fedele compagno a quattro zampe, pronto a dare una mano nel momento del bisogno.

Sapete come si chiama il cane di Clive? L'animale ha un nome ben definito: si chiama Torgal e rivestirà un ruolo centrale all'interno del gioco. Nelle prime fasi dell'avventura targata Square Enix lo incontreremo che è un cucciolo, dunque non ancora pronto per combattere al nostro fianco. Ma con il passare degli anni, Torgal diventerà a sua volta un formidabile lottatore pronto a sostenerci in battaglia, fornendoci supporto oppure attaccando direttamente i nemici.

Come mostrato nelle clip di Final Fantasy 16 incentrate su Clive e Torgal, si possono impartire ordini al fiero mastino, che aggredirà soldati rivali e creature pericolose con una serie di colpi efficaci che permettono tra l'altro al protagonista di dare vita a nuove, potenti combo con cui finire gli avversari ottenendo così una meritata vittoria. Torgal promette dunque di rivelarsi un valore aggiunto al gameplay di Final Fantasy XVI, sfruttando con attenzione le sue abilità in combattimento.

