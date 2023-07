Final Fantasy 16: come disattivare o ridurre il motion blur

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Square Enix ha deciso di ascoltare i feedback dei videogiocatori e nel corso delle ultime ore ha pubblicato una nuova patch di Final Fantasy 16 che consente di modificare una particolare opzione grafica che in molti non avevano gradito.

Ovviamente ci stiamo riferendo al motion blur, che ad alcuni giocatori dell'esclusiva PlayStation 5 faceva addirittura venire la nausea. Per ovviare a questo problema, il team di sviluppo dell'action RPG ha provveduto a pubblicare un update che introduce uno slider per tale opzione grafica. In sostanza, d'ora in poi i giocatori non potranno solo decidere se abilitare o disattivare questo effetto, ma potranno anche ridurne la presenza a schermo così da non doverlo completamente rimuovere.

Per poter usufruire di questa nuova funzionalità occorre innanzitutto aggiornare il titolo all'ultima versione. Nel caso in cui il download non dovesse partire in automatico, potete forzarlo dalla vostra PlayStation 5 posizionando il cursore sull'icona del gioco, premendo il tasto Options e selezionando la voce utile per eseguire la ricerca di eventuali aggiornamenti (la console deve essere connessa ad internet nel mentre).

Una volta scaricato ed installato l'update in questione, è possibile trovare lo slider del motion blur nello stesso menu che include l'opzione per modificare le impostazioni grafiche. Per raggiungerlo è sufficiente accedere alle opzioni premendo il tasto Options e, quando l'apposito menu compare a schermo, scorrere con i grilletti fra le varie schede fino a raggiungere 'Sistema'. Spostatevi quindi sulla tabella contrassegnata dall'icona a forma di monitor e procedete con la modifica dell'opzione relativa al motion blur.

