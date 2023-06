Final Fantasy 16: come evitare che PS5 si surriscaldi e si spenga all'improvviso

Seppur si tratti di casi sporadici, alcuni utenti dichiarano di aver visto la loro PlayStation 5 surriscaldarsi e spegnersi all'improvviso durante una sessione di gioco con Final Fantasy 16. Se anche voi state riscontrando un problema simile, ecco un paio di consigli che potrebbero risolverlo.

Stando a quanto dichiarato dai videogiocatori che hanno avuto problemi di riscaldamento con la loro console di ultima generazione Sony, sembrerebbe che il metodo più rapido per risolvere sia quello di abilitare la modalità Framerate: pare infatti che con questa opzione grafica il gioco Square Enix faccia meno carico sul processore, abbassando di conseguenza la temperatura della console. Ad avere un effetto simile, ma con un impatto minore, è l'HDR, che può quindi essere disabilitato per migliorare ulteriormente la situazione.

Se nessuno di questi due sistemi dovesse porre fine agli episodi di surriscaldamento, allora è probabile che la vostra console debba essere posizionata in un luogo diverso (possibilmente più fresco o arieggiato) oppure richieda una pulizia. La polvere accumulata potrebbe influire in maniera sensibile sulle temperature interne e provocarne il surriscaldamento con conseguente spegnimento.

Vi suggeriamo di non sottovalutare gli ultimi due consigli, visto che è altamente probabile che le segnalazioni arrivate sui social siano dovute allo sporco o alla posizione della macchina da gioco. In caso contrario, infatti, molti più utenti avrebbero riscontrato problematiche simili.

