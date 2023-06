Final Fantasy 16: come evitare spoiler della trama su YouTube, siti e social network

Il nuovo gioco Square Enix esce il 22 giugno tuttavia il day one di Final Fantasy 16 è stato rotto e questo vuol dire che qualcuno ci sta giocando prima del tempo, con la concreta possibilità che emergano grossi spoiler sulla trama, sui personaggi e su altri aspetti del gioco. Come fare per evitare anticipazioni? Seguite la nostra guida!

Il primo consiglio è quello di sospendere l'uso di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit e altri social network, anche se chiaramente questo non sempre è possibile per motivi personali o professionali. In questo caso provate a "silenziare" o non seguire più (per un periodo di tempo limitato) gli account che pensate possano essere fonte di spoiler.

Esistono tanti comodi plugin per bloccare gli spoiler su Google Chrome e Firefox. Spoiler Protection 2.0 è uno di questi ma vi suggeriamo anche Unspoiler per Chrome e Hide Spoilers per Firefox. Questi strumenti funzionano in maniera molto semplice e richiedono la digitazione di alcune parole chiave da oscurare, in questo modo non vedrete più articoli, post, copertine, video, miniature o altri contenuti che includono le keyword in oggetto.

Non limitatevi a inserire solo il nome del gioco tra i filtri ma anche tutte le possibili varianti: Final Fantasy XVI, Final Fantasy 16, FF16, FFXVI, Final Fantasy e tutti i possibili termini che vi possano venire in mente. La prudenza non è mai troppa!