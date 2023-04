Final Fantasy 16: come funziona la modalità Story Focused e a cosa serve?

Nel corso della scorsa serata si è tenuto un lungo State of Play dedicato solo ed esclusivamente a Final Fantasy 16, l'attesissimo titolo Square Enix in uscita tra un paio di mesi su PlayStation 5. Tra le numerose informazioni svelate durante la diretta troviamo anche quella relativa allo Story Focused, una speciale opzione di gioco.

Ad un certo punto della trasmissione in streaming, il team di sviluppo ha mostrato i menu che visualizzeremo al momento dell'avvio di una nuova partita e, oltre alle classiche opzioni per la modifica delle impostazioni video e la regolazione di risoluzione/framerate, troveremo anche una voce dedicata alla modalità di gioco. Agli utenti verrà infatti chiesto se iniziare l'avventura nella modalità Action Focused, la quale corrisponde a quella predefinita e grazie alla quale si può vivere la storia di Clive come l'hanno pensata gli sviluppatori, oppure con la Story Focused.

Definire la Story Focused una semplice modalità è tecnicamente sbagliato, poiché l'attivazione di questa opzione non interviene direttamente sulla difficoltà dei nemici o sulle risorse che si possono trovare in giro. Al contrario, la modalità in questione si limita ad equipaggiare un set di accessori che rendono il protagonista più forte e, in maniera indiretta, rendono l'esperienza di gioco più semplice. In sostanza, giocherete lo stesso identico gioco della Action Focused ma con oggetti più potenti che abbassano il livello di sfida. Com'è possibile notare nelle immagini mostrate allo State of Play, non vi saranno particolari limitazioni e si potrà effettuare lo switch tra una modalità e l'altra anche nel corso dell'avventura.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su quali saranno gli accessori della Story Focused, vi ricordiamo che Final Fantasy 16 arriverà esclusivamente su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023.

