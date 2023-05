Final Fantasy 16: come funziona il sistema di combattimento?

Il nuovo, attesissimo capitolo della serie di Final Fantasy, in esclusiva per Playstation 5, è sempre più vicino all'uscita, e sono ormai molti i video e trailer di gameplay di Final Fantasy 16 pubblicati da Square Enix che hanno mostrato le meccaniche più importanti del gioco.

Il team di sviluppo di Final Fantasy XVI ha deciso, con questo nuovo capitolo della serie, di implementare un sistema di combattimento completamente nuovo rispetto ai precedenti. Si tratta di un combat system non più basato su scontri in stile gioco di ruolo giapponese a turni, ma incentrato invece su combattimenti totalmente action in tempo reale, una primissima volta per la serie di Final Fantasy. Il protagonista del gioco, Clive, potrà infatti utilizzare un mix letale di armi bianche e magie di diverso tipo per scatenare tutto il proprio potere contro i numerosi nemici e avversari che cercheranno di ostacolarlo. Nel caso in cui non siate abituati a questa tipologia di combat system, tuttavia, non preoccupatevi: il team di sviluppo ha predisposto una serie di strumenti accessori per semplificare l'approccio agli scontri nel gioco, tra i quali figurano soprattutto l'implementazione di Quick Time Events e schivate automatiche, elementi altrimenti assenti nella modalità standard.

Party e compagni

Evocazioni e abilità

Come negli altri capitoli della serie, anche in Final Fantasy 16e comprimari durante l'avventura, i quali potranno unirsi al vostro gruppo sotto forma di compagni.A differenza di quanto visto in passato, però, in Final Fantasy XVI i compagni presenti all'interno del party non potranno essere controllati direttamente dal giocatore, ma verranno invece comandati dall'intelligenza artificiale, fornendo supporto durante i combattimenti e cercando di adattarsi in maniera dinamica alle varie situazioni di gioco. L'unica parziale eccezione a questa regola è Torgal, il cane di Clive, al quale potrete impartire alcuni ordini specifici durante le battaglie in tempo reale del gioco.Nonostante l'anima da Stylish Action del proprio sistema di combattimento,. Quest'ultima si riflette nella possibilità, per Clive, di utilizzare una serie di evocazioni chiamate Eikons , alle quali sono associati alcuni alberi di abilità specifici.Per sbloccare nuove capacità da usare in combattimento dovrete spendere i punti abilità guadagnati salendo di livello. Cambiando l'evocazione utilizzata in battaglia, cambierete anche il set di abilità sbloccate ad essa associate, e questo vi permetterà di avere una grande adattabilità alle diverse situazioni di combattimento.