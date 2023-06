Final Fantasy 16: come importare i salvataggi della demo nel gioco completo

Come promesso dagli sviluppatori, i salvataggi della demo di Final Fantasy 16 possono essere usati nel gioco completo. Questa funzionalità, però, si applica esclusivamente alla prima sezione della demo.

La demo di Final Fantasy 16, infatti, è suddivisa in due segmenti: il primo copre i primi atti legati al prologo del gioco, il secondo consente di sperimentare più a fondo il sistema di combattimento in una modalità appositamente creata come terreno di prova.

Come importare i salvataggi della demo di Final Fantasy 16

Se abbiamo giocato e completato il prologo nella demo di Final Fantasy 16, potremo importare i salvataggi con gli attuali dati e ripartire esattamente da dove abbiamo interrotto, riannodando gli eventi di trama dall'ultima scena in cui si è conclusa la versione di prova. Questa procedura, naturalmente, può essere effettuata solo con il gioco completo, mentre il file di salvataggio relativo alla demo completata non può essere caricato all'interno della demo stessa. Volessimo rigiocare la demo, dovremo ricominciare una Nuova partita, selezionando l'omonima opzione dal menu nella schermata del titolo. Attenzione, però: come accennato in apertura, non potremo importare i progressi relativi alla Modalità Sfida degli Eikon, la speciale porzione ambientata più avanti rispetto al prologo e rimaneggiata unicamente per dare ai giocatori la possibilità di testare alcune abilità e alcune dinamiche tipiche del nuovo sistema di battaglia full action.

Ciò premesso, la versione completa di Final Fantasy 16 riconosce automaticamente il file di salvataggio effettuato a fine demo, al pari di molti altri giochi. Rilevandolo all'avvio della partita, il file di salvataggio relativo alla demo viene importato da sé e può essere ricaricato selezionando "Continua" o "Carica partita", anche se niente vieta di iniziare una nuova partita.

Se volete saperne di più sul nuovo gioco Square Enix vi rimandiamo alla recensione di Final Fantasy 16.