Final Fantasy 16: come resettare e riassegnare le abilità

Nella nostra guida su come sbloccare tutte le abilità degli Eikon in Final Fantasy 16, vi spieghiamo come attingere al nutrito bacino di abilità che il gioco mette a dsiposizione.

Cosa succede, però, se dovessimo renderci conto di aver sbloccato un'abilità sbagliata, o di aver investito troppi punti abilità nel potenziamento di una tecnica che non fa al caso nostro? Nessun problema: Final Fantasy 16 consente di resettare ogni errore per riassegnare le abilità senza perdere niente. Scopriamo come.

Come resettare e riassegnare le abilità in Final Fantasy 16

Se dovessimo accorgerci di aver sbagliato tutto con le assegnazioni delle abilità, Final Fantasy 16 ci viene incontro, fornendoci un'apposita funzione per azzerare ogni progresso nell'albero delle abilità e ottenere il rimborso di tutti i Punti abilità spesi. A questo scopo, ci basterà aprire la sezione "Abilità" del menu principale e tenere premuto il Touchpad. Dopodiché, comparirà un avviso in cui ci verranno mostrati tutti i Punti abilità che ci saranno restituiti, quindi ci verrà richiesta la conferma a resettare interamente tutte le abilità apprese.

Ciò significa che ogni abilità ritornerà al proprio stato originale, priva di qualsiasi potenziamento apportato e, se non disponibile inizialmente, bloccata al suo stato di partenza. Non dovremo far altro che reinvestire diversamente tutti i Punti abilità che ci saranno rimborsati. Nota a margine: alcune abilità che si sbloccano nel corso della trama non possono essere disimparate. Si possono annullare e riassegnare solo quelle che nell'albero delle abilità richiedono dei punti abilità.

Laddove preferissimo cancellare e riassegnare una singola abilità, anziché tutte, non dovremo far altro che selezionarla con il cursore e tenere premuto su di essa il tasto Quadrato. Fatto questo, confermiamo la scelta e riotterremo i Punti abilità relativi alla singola abilità dimenticata o depotenziata. Se siete in cerca di ispirazione per combinare al meglio le abilità secondo il vostro personale stile di combattimento, date uno sguardo alla nostra guida alle migliori combo di attacchi in Final Fantasy 16 per trovare alcuni spunti decisamente utili.