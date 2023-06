Final Fantasy 16: come saltare i filmati e le cutscene

Come ben saprete, in Final Fantasy 16 ci saranno ben 11 ore di filmati e, per quanto tale caratteristica non possa che far piacere alla stragrande maggioranza dei fan, qualcuno preferirà sorvolare la storia per godersi esclusivamente il gameplay. Scopriamo quindi come fare per saltare i filmati del sedicesimo capitolo della serie Square Enix.

Per poter bypassare una cutscene nel nuovo Final Fantasy 16 è sufficiente mettere in pausa il filmato con il tasto Options e, mentre la schermata di sospensione è attiva (la stessa che consente di attivare la tanto apprezzata Active Time Lore di FF16), tenere premuto il tasto Triangolo del DualSense di PlayStation 5.

Occorre però precisare che questa procedura è valida solo con alcuni filmati dell'esclusiva PS5, poiché nel gioco vi sono anche cutscene maggiori che vanno necessariamente visualizzate dall'inizio alla fine e non vi è combinazione di tasti che possa aggirare questa scelta degli sviluppatori. Durante questi video, fondamentali per comprendere l'intreccio narrativo del gioco Square Enix, è comunque possibile attivare la schermata di pausa: grazie a questa meccanica si può quindi interrompere momentaneamente il filmato in caso di bisogno, senza contare l'opportunità di attivare l'Active Time Lore per comprendere meglio che cosa sta accadendo a schermo.

