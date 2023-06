Final Fantasy 16: come sbloccare tutte le abilità degli Eikon

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo Final Fantasy 16 è sicuramente la possibilità di utilizzare i poteri degli Eikon, potenti creature che conferiscono al protagonista abilità uniche. A tal proposito, in questa guida vi spiegheremo come ottenere le skill legate a ciascuno degli Eikon.

Fenice

In questo caso non bisogna muovere un dito, visto che tutte le abilità dell'Eikon Fenice vengono automaticamente sbloccate all'avvio di una nuova avventura in Final Fantasy 16.

Garuda

Per mettere le mani su Garuda e sulle sue abilità dovrete invece avanzare nella storia e completare la missione Headwind, durante la quale vi verrà data la possibilità di affrontare e sconfiggere Benedikta, così da ottenerne i poteri.

Ifrit

Sbloccare Ifrit richiede invece di sconfiggere due nemici nel corso della missione intitolata Ricordi Sepolti: stiamo parlando dell'Eikon Infernale e dell'Ombra Infernale. Una volta eliminati questi due temibili avversari, i poteri di Ifrit saranno vostri.

Ramuh

Chi vuole ampliare il ventaglio di mosse a disposizione di Clive con quelle di Ramuh deve invece procedere con il completamento della missione 'La Maledizione dei Cristalli', così che l'Eikon possa essere sbloccato per il resto dell'avventura.

Titano

Tra i vari Eikon di cui il protagonista può ottenere le abilità troviamo anche Titano: in questo caso, l'obiettivo consiste nello sconfiggere Hugo in 'Punizione Capitale', una delle tante missioni di Final Fantasy 16.

Bahamut

Per ottenere i poteri di Bahamut dovrete sconfiggere lo stesso Eikon nel corso della missione intitolata 'Fire in the Sky', dopodiché potrete sfruttare tutti i suoi poteri.

Shiva

Uno degli Eikon disponibili in Final Fantasy 16 è Shiva, che va sbloccata sempre attraverso il completamento di una quest. Più nello specifico, occorre portare a termine la missione 'Attraverso il Maelstorm' per ottenere i suoi poteri.

Odino

L'ultimo Eikon della lista è il possente Odino, anch'egli facente parte delle creature che permettono a Clive di ottenere poteri speciali. Chi vuole utilizzare le abilità di questo Eikon deve dare una lezione a Barnabas nella missione 'L'Ultimo Re'.

