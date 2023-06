Final Fantasy 16: come sbloccare e usare il viaggio rapido

Final Fantasy 16 non è un open world, ma tale fattore non implica che le aree che fanno parte del mondo di gioco siano piccole, anzi. A questo proposito, è bene conoscere quali sono i metodi utili per spostarsi velocemente da un luogo all'altro e rendere l'esplorazione più agile.

Come sbloccare il viaggio rapido in FF16

Per avere accesso al sistema di viaggio rapido in Final Fantasy 16 non occorre seguire alcun procedimento particolare ed è sufficiente avere solo un po' di pazienza. Dopo qualche ora di gioco, per motivi di storia verrete introdotti a questa meccanica dell'esclusiva PlayStation 5. Più nello specifico, sbloccherete il viaggio rapido dopo aver sconfitto il boss chiamato Corvo di Mezzanotte: da quel momento, potrete utilizzare tale sistema a vostro piacimento.

Come funziona il viaggio rapido in FF16

In Final Fantasy 16 gli spostamenti veloci avvengono tra checkpoint che prendono il nome di Obelischi, i quali possono essere trovati in svariati luoghi di Valisthea. Si tratta di pezzi di roccia con pietre blu ai quali il protagonista deve avvicinarsi ed interagire con essi la prima volta per sbloccarli, così da poterli utilizzare successivamente come destinazione per il viaggio rapido. Per raggiungere un qualsiasi Obelisco sbloccato, è sufficiente aprire la mappa del mondo o quella locale e posizionare il cursore sul punto da raggiungere, quindi confermare lo spostamento con la pressione del tasto X del DualSense di PlayStation 5. È bene specificare che il viaggio rapido non presenta particolari limitazioni, ma non sarà possibile utilizzarlo durante i combattimenti oppure nel corso di missioni speciali della storia.

