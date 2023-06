Final Fantasy 16: come scaricare gratis la demo su PS5, link per il download

Come promesso, Square Enix ha pubblicato la demo di Final Fantasy 16 per PS5, a partire dalle 10:00 del mattino di lunedì 12 giugno, la versione di prova è disponibile per il download gratis da PlayStation Store, anche in Italia.

La versione demo di Final Fantasy 16 permette di giocare le prime due ore del prologo, concentrandosi sulla gioventù del protagonista Clive e permettendo di toccare con le mano le novità legate al sistema di combattimento e alle meccaniche di gioco.

Final Fanatasy 16 demo download gratis

La demo è disponibile dalle 10:00 ora italiana del 12 giugno, in queste prime ore potrebbero esserci difficoltà a scaricare il file da PlayStation Store a causa del grande afflusso, se riscontrate problemi vi consigliamo di riprovare tra qualche ora, quando i server saranno sicuramente meno congestionati. Final Fantasy XVI è da tempo entrato in fase Gold e tutto è pronto per il lancio previsto il 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5. Avete ancora dubbi? Ecco cinque cose da sapere su Final Fantasy 16, inoltre vi rimandiamo alla nostra prova di quattro ore di Final Fantasy XVI con le prime impressioni sul gioco Square Enix.

E ricordatevi che i progressi effettuati nella demo prologo di Final Fantasy 16 potranno essere trasferiti nel gioco completo, dunque non avete scuse per iniziare subito a giocare.