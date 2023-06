Final Fantasy 16: come trovare e cavalcare i Chocobo

I chocobo sono da molto tempo uno dei marchi di fabbrica della serie Final Fantasy. Queste iconiche cavalcature ci permettono di percorrere più rapidamente larghe distanze all'aperto risparmiandoci la fatica di un lungo viaggio a piedi.

Anche in Final Fantasy 16, rispettando alcune condizioni, è possibile avvalersi dei servizi di trasporto dei nostri amici pennuti. In particolare, bisognerà prima attendere uno specifico punto di trama e portare a termine una missione secondaria. Scopriamo tutti i dettagli di seguito.

Come ottenere un Chocobo in Final Fantasy 16

Per ottenere un chocobo in Final Fantasy 16, dovremo attendere di tornare nel Gran Ducato di Rosaria. Qui, nei pressi del Rifugio di Marta, potremo accettare una missione secondaria con il nome de "La meraviglia bianca". La potremo accettare parlando con Rowan, il commerciante itinerante.

Obiettivo della side-quest è rintracciare uno specifico chocobo. A questo scopo, rechiamoci a sud, oltre il ponte, verso la distesa erbosa indicata sulla mappa locale. Così facendo, vedremo attivarsi una scena d'intermezzo in cui Clive esamina una piuma.

Dalla posizione della piuma, avanziamo ancora a sud fino a imbatterci in un chocobo messo alle strette da alcuni bracconieri. Eliminiamo tutti i banditi per completare la missione e ricevere la nostra cavalcatura Chocobo.

Come cavalcare un Chocobo in Final Fantasy 16

Una volta ottenuto il chocobo, per cavalcarlo ci basterà avvicinarci e premere il tasto X. In campo aperto, potremo anche chiamarlo con un fischio tenendo premuto il tasto R3. Questo non è invece possibile in città o nei dungeon. Se dovessimo provare a chiamare un Chocobo in ambienti in cui non è consentito cavalcarlo, smonteremo immediatamente e non potremo proseguire. I tasti per comandare il nostro destriero non sono affatto complicati. Possiamo spostarci in giro per la mappa con la levetta analogica sinistra, scattare con R2, fermarci con L2, saltare con il tasto X, attaccare con il tasto Quadrato oppure scendere con il tasto R3.

Un altro utile modo per spostarsi, quando il gioco lo consente, è usare la mappa del mondo dal menu di gioco. In tal caso, scoprite come sbloccare e usare il viaggio rapido. Inoltre, se avete iniziato la vostra avventura da poco, non lasciatevi sfuggire la nostra guida con i trucchi di Final Fantasy 16 per scoprire una serie di utili dritte con cui cominciare al meglio.