Final Fantasy 16: come usare gli accessori rapidi per rendere il gioco più facile

A differenza dei classici giochi che optano per un selettore della difficoltà, Final Fantasy 16 tenta una strada diversa e mette a disposizione del giocatore una collezione di oggetti che semplificano alcuni aspetti del gameplay. Scopriamo insieme come funzionano gli Accessori Rapidi, disponibili sia in Modalità Storia che in Modalità Azione.

Anello dei rapidi colpi

L'Anello dei rapidi colpi è l'accessorio perfetto per chi è poco pratico dei giochi d'azione e non vuole approfondire il sistema delle combo. Quando è equipaggiato, questo oggetto consente a Clive di eseguire combinazioni complesse delle abilità con la semplice pressione di un tasto che corrisponde a Quadrato per chi utilizza il layout dei comandi predefinito.

Anello della rapida concentrazione

Se quello dei rapidi colpi serve per semplificare le fasi offensive, l'Anello della rapida concentrazione facilita la difesa. Quando questo oggetto viene indossato da Clive, poco prima che un avversario possa colpire con successo il protagonista il tempo viene rallentato: in questo modo il giocatore ha una finestra di tempo più ampia per premere il tasto R1 (sempre con lo schema dei comandi predefinito) ed eseguire una schivata.

Anello delle rapide schivate

Si potrebbe dire che l'Anello delle rapide schivate sia una versione potenziata di quello della rapida concentrazione, perfetto per chi vuole completamente ignorare la meccanica relativa all'evasione. Con indosso questo speciale Accessorio Rapido, il protagonista di Final Fantasy 16 schiva automaticamente tutti gli attacchi che lo permettono, senza che il giocatore debba muovere un solo muscolo.

Anello della rapida guarigione

Il tipo di assistenza fornito dall'Anello della rapida guarigione è diverso rispetto a quanto visto con il resto degli Accessori Rapidi. La funzione di questo oggetto è legata infatti all'uso dei consumabili e può avere grande utilità per tutti coloro i quali non vogliono interrompere l'azione per bere una pozione curativa e ripristinare i Punti Vita (PV) di Clive. Mentre questo anello è equipaggiato, le pozioni vengono consumate in maniera automatica e, quando si esauriscono, ad essere usate sono le pozioni potenti.

Anello della rapida assistenza

L'ultimo Accessorio Rapido è invece perfetto per quei giocatori che non vogliono dare ordini al peloso alleato del protagonista di Final Fantasy 16, ma al tempo stesso non hanno intenzione di rinunciare al suo contributo in battaglia. Quando l'Anello della rapida assistenza è attivo nella schermata dell'equipaggiamento, le azioni di Torgal non solo si attivano in maniera automatica, ma si adattano anche a ciò che fa Clive. A differenza degli altri anelli, questo si può ottenere solo ed esclusivamente nel momento in cui il quadrupede entra a far parte del gruppo.

