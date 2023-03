Final Fantasy 16 è quasi completo: gli sviluppatori salutano i fan italiani

Si avvicina un poco alla volta l'esordio di Final Fantasy XVI su PlayStation 5: a partire dal 22 giugno 2023 il prossimo kolossal di Square Enix sarà disponibile in tutto il mondo, pronto a far vivere ai fan una nuova, epica avventura nei panni di Clive Rosfield. Intanto, gli autori rivolgono un messaggio ai fan italiani.

Attraverso un breve video, il producer Naoki Yoshida, il director Hiroshi Takai ed il combat director Ryota Suzuki, salutano i giocatori del Bel Paese confermando anzitutto che lo sviluppo di Final Fantasy XVI è quasi completo e, soprattutto, ricordano che Final Fantasy 16 sarà interamente doppiato in italiano segnando così una prima volta storica per l'iconica serie RPG nata nel lontano 1987. Gli autori non aggiungono ulteriori dettagli sul prossimo gioco della serie, limitandosi a ringraziare i giocatori per il supporto dimostrato ed invitandoli ad attendere con impazienza l'esordio sul mercato.

L'aggiunta del parlato in lingua italiana, come detto una novità assoluta per la serie, risulta senza dubbio una gradita aggiunta per tutti i fan pronti a perdersi tra gli scenari e le insidie di Valisthea, che offrirà una lunga serie di combattimenti epici e momenti incentrati sull'esplorazione. Per maggiori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su Final Fantasy 16 le sue grandi ambizioni: attendete con impazienza la sedicesima fantasia finale?