Final Fantasy 16 conquista USA e Giappone: ecco i paesi con il maggior numero di utenti

Secondo le statistiche di Ampere Analysis, Final Fantasy XVI sembra aver attirato l'attenzione di un elevato numero di giocatori soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Giappone l'ultimo kolossal Square Enix sembra sia stato molto gettonato, quantomeno nel mese di giugno .

Stando ai dati riportati, dal day one del 22 giugno e fino alla conclusione del mese, il 34% dell'utenza attiva complessiva del nuovo Final Fantasy proviene dagli USA, paese che registra quindi il numero più alto di giocatori in tutto il mondo; il Giappone segue invece a ruota in seconda posizione con il 24% dell'utenza totale, segno di come l'opera sia comunque molto giocata nonostante le presunte difficoltà nelle vendite di Final Fantasy 16. Ad occupare il gradino più basso del podio sono infine i fan inglesi, che rappresentano il 7% del totale. Di seguito, ecco le statistiche complete stilate da Ampere Analysis in merito ai paesi con il più alto numero di giocatori per Final Fantasy XVI:

Stati Uniti - 34% Giappone - 24% Regno Unito - 7% Germania - 5% Canada - 4% Corea del Sud - 3%

Il rimanente 24% riguarda invece tutto il resto del mondo preso nel suo insieme, segno dunque che non ci sono altri paesi che sono riusciti a toccare almeno il 3%. Ricordiamo che Final Fantasy 16 ha venduto oltre 3 milioni di copie nei giorni immediatamente successivi al lancio, ma per il momento Square Enix non ha fornito nuovi dati aggiornati sui risultati commerciali della sua opera di punta.