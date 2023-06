Final Fantasy 16, contrordine: ci sarà una Patch day one, ecco le migliorie previste

Dopo aver annunciato l'assenza di patch day one per Final Fantasy 16, il team che sta dando forma al prossimo, attesissimo GDR di Square Enix torna sui suoi passi: chi vorrà esplorare nel migliore dei modi il regno di Valisthea dovrà necessariamente scaricare un aggiornamento sin dal lancio dell'esclusiva PS5.

A renderlo noto sono gli stessi sviluppatori al seguito del produttore Naoki Yoshida e del direttore Hiroshi Takai nel corso dello streaming Pre-Launch Celebration giapponese. Il rollout della patch day one di Final Fantasy 16 partirà il 20 giugno e richiederà l'installazione di circa 300 MB di dati per consentire al GDR open world di ricevere "numerose migliorie e ottimizzazioni nelle prestazioni in diversi aspetti del titolo".

Pur senza snocciolare le note complete dell'aggiornamento, Square Enix sottolinea che l'update in questione risolverà i problemi di framerate della demo di Final Fantasy 16 e chiuderà diverse falle ravvisate dai tester, su tutti un grave problema che avrebbe potuto bloccare la progressione della campagna principale e un bug che comportava la chiusura imprevista del gioco, con conseguente perdita dei progressi compiuti ma non ancora salvati.

Prima di lasciarvi ai commenti, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire il gameplay e i contenuti del GDR di Square Enix leggendo il resoconto della nostra prova di 4 ore con Final Fantasy 16 tra azione sfrenata ed epica titanica, in vista del sempre più imminente lancio dell'esclusiva PlayStation 5 previsto per il 22 giugno.