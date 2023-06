Final Fantasy 16, copie fisiche ottenute illegalmente: Square Enix lancia allarme spoiler

Quando manca meno di una settimana all'atteso lancio di Final Fantasy 16, Square Enix si vede costretta ad affrontare una bella gatta da pelare. Degli individui sono illegalmente entrati in possesso di alcune copie fisiche del gioco e, mediante un comunicato ufficiale, la compagnia giapponese ha lanciato l'allarme spoiler.

"Sappiamo che sta circolando un numero ristretto di copie fisiche di Final Fantasy 16. Stiamo investigando su queste acquisizioni illegittime e agendo per limitare il fenomeno in vista del lancio ufficiale del 22 giugno. A coloro che hanno ricevuto una copia prima del lancio, chiediamo gentilmente di non condividere aspetti del gioco, inclusi screenshot, video e dirette fino a che Final Fantasy 16 non sarà disponibile per tutti. La nostra priorità è assicurarci che l'esperienza completa non venga spoilerata ai nostri fan, e a tal fine rimuoveremo qualsiasi immagine, video o stream pubblicato prima del tempo. Chiediamo assistenza e collaborazione da parte vostra in quest'ultima settimana. È quasi il 22 giugno e non vediamo l'ora che possiate godervi il gioco completo nel modo in cui il team l'ha sempre intesa".



Non è chiaro chi si è macchiato di questo colpo basso, né tantomeno dove si è verificata l'acquisizione illecita, ma nell'era del web tutto il mondo è paese ed è possibile incorrere in spoiler stando comodamente seduti in qualsiasi parte del globo. Anche se Square Enix si è impegnata a rimuovere tempestivamente qualsiasi screenshot, video o diretta che appariranno in rete da qui al lancio della prossima settimana, vi consigliamo di prestare particolare attenzione mentre vi aggirare in rete, specialmente su piattaforme di video sharing come YouTube e Twitch, dove potreste incorrere in filmati di fasi di gioco avanzate, o su social come Reddit e Twitter, sui quali potrebbero circolare spoiler della trama.

Giocatore avvisato, mezzo salvato. Nel frattempo, seguite i nostri consigli per evitare gli spoiler di Final Fantasy 16 e continuate a godervila demo di Final Fantasy 16 su PS5, mancano solo cinque giorni al lancio.