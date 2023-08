Final Fantasy 16: un cosplay di Benedikta in cerca dell'Eikon Ifrit

Final Fantasy 16 ha ricevuto solamente un 7 da EDGE, ma non per questo non è riuscito a conquistare il cuore degli appassionati. La più recente fantasia finale di Square Enix è infatti uno dei titoli più chiacchierati del momento e che ha attirato su di sé le attenzioni della community di cosplayer.

Dopo aver assistito alla distruzione del suo regno, il viaggio di Clive Rosefield porterà il primogenito dell'Arciduca di Rosaria a imbattersi nella spietata Benedikta Harman. Dominante dell'Eikon Garuda, la Guardiana del Vento, è emersa da un passato tempestoso sfruttando la propria arte nella spada e nei sotterfugi. Così facendo ha sviluppato un cuore senza pietà che le ha permesso di divenire comandante dei servizi segreti d'élite di Waloed. Alla ricerca del secondo Eikon del Fuoco, si scontrerà con la mentalità di Clive.

Benedikta è uno degli otto Dominanti di Valisthea e si pone come antagonista della missione principale di Headwind. Il combattimento con lei si svolge in cima ai bastioni e per il giocatore è il primo scontro con un dominante. Il suo è uno scontro che si divide in due fasi, uno in cui la vediamo in forma umana, e l'altro in cui scatena la forma dominante innescata.

In questo cosplay di Benedikta da Final Fantasy 16 vediamo la Dominante di Garuda impugnare la spada, pronta ad affrontare Clive. Naoki Yoshida è soddisfatto per l'accoglienza riservata a Final Fantasy 16, mentre per Sakaguchi il sedicesimo è il Final Fantasy definitivo. Tuutavia, a spingere il titolo ci stanno pensando ora numerosi artisti. Ad aver condiviso questa interpretazione è la cosplayer Kamisama Lisa, chiamata a vestire i panni di Benedikta presso lo stand Red Bull Italia e Square Enix al Comicon Italia Bergamo 2023.