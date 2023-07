Final Fantasy 16: un cosplay di Clive Rosefield, il Dominante dall'italiano Leon Chiro

Il polverone che si è venuto a sollevare sulla questione relativa alla scarsa difficoltà di Final Fantasy 16 potrebbe portare presto a un grande cambiamento. I fan chiedono a gran voce l'introduzione di un regolatore del livello di difficoltà, ma un'intervento del genere richiederebbe grossi ed esosi sforzi da parte di Square Enix.

Final Fantasy 16 è una spettacolare rivoluzione, che però non tutti gli appassionati hanno saputo apprezzare. L'ultimo episodio della leggendaria saga di JRPG di Square Enix è fortemente narrativo, ma sul fronte del gameplay e del combat system i più nostalgici non hanno gradito il suo lato prettamente action.

Inizialmente campione d'incassi, Final Fantasy 16 ha già perso la vetta nella classifica dei più venduti. Queste stime non riguardano però l'interesse che la community dei cosplayer sta provando nei confronti del titolo.

Attraverso una spettacolare interpretazione condivisa dal cosplayer italiano Leon Chiro i giocatori tornano al fianco di Clive Rosefield, il Dominante dell'Eikon Ifrit in cerca di vendetta dopo la tragica scomparsa dei suoi cari. In questo cosplay di Clive da Final Fantasy 16 vediamo una breve clip in cui il primogenito dell'arciduca di Rosaria si destreggia con la spada mostrando la sua abilità e si prende poi cura della lama.