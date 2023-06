Final Fantasy 16: un cosplay di Clive Rosefield, il giovane primogenito dell'arciduca

Il giorno tanto atteso da milioni di appassionati è finalmente giunto. Il lancio di Final Fantasy 16 permette ai giocatori di poter finalmente dare il via a una nuova, iconica avventura made in Square Enix. In occasione dell'uscita di questo episodio, è arrivata una riuscita interpretazione di uno dei protagonisti da parte del cosplayer Rinkuu.

A pochissimo dal debutto Final Fantasy 16 ha già conquistato il pubblico, che senza perdere tempo prezioso si è lanciato a capofitto nel mondo fantastico di Valisthea. Diviso tra sei diverse fazioni in lotta tra loro che detengono il potere attraverso dei cristalli magici e i dominatori, uomini che ospitano gli esseri magici Eikon, questo mondo è vittima di una piaga tenuta a bada dal Cristallo Madre. L'improvvisa malattia conosciuta come Blight porta però a una escalation di eventi che dà il via all'avventura di Clive Rosfield. Se ancora non avete cominciato la storia, ecco 5 cose da sapere su Final Fantasy 16.

Clive Rosefield è il primogenito dell'arciduca di Rosaria. Su di lui cadevano grandissime aspettative, ma il destino volle che non dovesse essere lui il Dominante della Fenice, bensì il suo più giovane fratello Joshua. Cresciuto come un predestinato, Clive dovette cercare un nuovo scopo di vita. Decise dunque di addestrarsi nella spada per poter proteggere il suo fratellino.

In questo cosplay di Clive da Final Fantasy 16 vediamo il protagonista del titolo pre-timeskip. Ancora giovanissimo, ha già la spada macchiata di sangue mentre si accinge a colpire il nemico silente e sulle ginocchia.