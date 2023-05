Final Fantasy 16: un cosplay di Clive Rosefield, il Primo Scudo di Rosaria

Manca ormai pochissimo al debutto di uno dei videogiochi più attesi dell'anno. Come promesso dal produttore Naoki Yoshida Final Fantasy 16 non verrà rinviato all'ultimo minuto e rispetterà l'uscita prevista per il giorno 22 giugno 2023. Una spettacolare interpretazione anticipa i tempi e porta gli appassionati a Valisthea.

La trama di Final Fantasy 16 si svolge a Valisthea, un mondo fantasy governato da diverse fazioni che soffre di una grave piaga tenuta a bada dal Cristallo Madre. Parte centrale della storia la avranno gli Eikon, mostri che si manifestano attraverso l'evocazione da parte di uomini chiamati Araldi.

Protagonista della sedicesima iterazione della leggendaria saga di JRPG di Square Enix sarà Clive Rosfield, il primogenito dell'arciduca del Granducato di Rosaria. Alla sua nascita si riteneva che Clive potesse essere il Dominante della Fenice, ma questo ruolo toccherà invece a suo fratello Joshua. Clive si dedica invece all'arte della spada, di cui diventa un maestro, per proteggere suo fratello minore. La sua vita cambierà per mano di Ifrit, un Eikon oscuro che lo spingerà a imboccare la strada della vendetta. A proposito, avete già dato un'occhiata al trailer in italiano per Final Fantasy 16?

In questo cosplay di Clive da Final Fantasy 16 il protagonista di Rosaria impugna la sua spada mentre tutto attorno a lui si accende la fiamma di Ifrit. A esibirsi in questa spettacolare interpretazione è il cosplayer Alex Regol.art.