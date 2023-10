Final Fantasy 16: un cosplay di Jill Warrick al chiaro di luna attende il lancio su PC

Nonostante gravi perdite in borsa, Square Enix si dice soddisfatta dalle vendite di Final Fantasy 16. La software house giapponese è in linea con le aspettative e sta lavorando a due grosse novità affinché i dati fatti registrare dall'ultima fantasia finale vadano al rialzo. Restiamo in attesa di novità con la cosplayer orientale Ayumi Rina.

Final Fantasy 16 è un diamante grezzo, un titolo dalle splendide scelte stilistiche e dai dettagli grafici di alto livello che però comporta un livello di sfida piuttosto basso, almeno fin quando non si può accedere alla Modalità Final Fantasy.

Square Enix sta continuando a lavorare al progetto e in occasione del PAX West 2023 sono stati due gli annunci a entusiasmare la community. Final Fantasy 16 arriverà su PC, permettendo al gioco di poter essere vissuto al di fuori del bacino d'utenza PlayStation 5, ma ancor più importante sono i due DLC annunciati. Questi contenuti aggiuntivi non saranno gratuiti, ma permetteranno di approfondire l'avventura a Valisthea e restare al fianco dei protagonisti della storia.

Con l'uscita che probabilmente avverrà nei primi mesi del 2024, intanto torniamo in compagni di Jill Warrick con un cosplay da Final Fantasy 16. Nell'interpretazione condivisa dall'artista, l'amica d'infanzia di Clive Rosefield originaria dei decaduti territori settentrionali viene illuminata dal chiaro di luna mentre rivolge una preghiera alle divinità di Valisthea con gli occhi socchiusi.