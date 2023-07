Final Fantasy 16: un cosplay di Jill Warrick all'italiana da Soryu Geggy

Tra pregi e difetti Final Fantasy 16 ha già conquistato il pubblico, totalmente immerso nelle vicende che hanno colpito il mondo fantasy di Valisthea. Con la sedicesima fantasia finale di Square Enix che ormai spopola, sul web cominciano a manifestarsi i primi cosplay illustri.

A pochissimo dall'uscita Final Fantasy 16 ha fatto segnare importanti record. Il JRPG con protagonista Clive Rosefield è infatti il gioco PlayStation 5 venduto più velocemente di sempre in Giappone, scalzando persino l'intoccabile The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La rivoluzione di Square Enix ha avuto gli effetti sperati, con Final Fantasy 16 che è tra i giochi più bramati dai possessori di PlayStation 5 e non. Ad aver convinto è una narrativa profonda e adulta che colpisce nel segno, ma anche un combat system totalmente inedito rispetto agli altri episodi della saga.

A restare coinvolta nelle vicende di Clive e del regno di Valisthea c'è anche la cosplayer italiana Eugenia "Haruno" Bellomia, meglio conosciuta con il suo nome d'arte Soryu Geggy. Per sua stessa ammissione, l'artista nostrana sta amando alla follia Final Fantasy 16, un capolavoro che l'ha portata ad amare Clive e non solo. In questo cosplay di Jill Warrick da Final Fantasy 16 ritroviamo la Dominante di Shiva dai capelli color argento in diverse pose frontali e laterali.